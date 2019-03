Borussia Dortmund lässt Doku über sich produzieren

© Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bestätigte gegenüber "Bild", dass man derzeit von Filmemacher Aljoscha Pause, der unter anderem auch hinter "Being Mario Götze" steht, eine Langzeit-Doku über den Verein produzieren lässt.



27.03.2019 - 09:49 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2019 - 09:49 Uhr

Langzeit-Dokus über Fußball-Vereine sind in den vergangenen Jahren schwer in Mode gekommen. Auch der BVB will da nicht abseits stehen und hat das Projekt gleich selbst in die Hand genommen. Gegenüber "Bild" bestätigte Geschäftsführer Carsten Cramer, dass man "den Neustart und die Arbeit hinter den Kulissen" filmisch dokumentieren lasse. Damit beauftragt ist der Filmemacher Aljoscha Pause, der einige Erfahrung in Sachen Fußball-Dokus mitbringt. So steht er etwa hinter der bei DAZN veröffentlichten Doku "Being Mario Götze", produzierte aber auch den Dokumentarfilm "Trainer!" oder eine Reihe über Homophobie im Fußball.

BVB-Geschäftsführer Cramer erklärt: "Wir möchten Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen und Einblicke ermöglichen, die Fans sonst nicht bekommen." Wie lange die Dreharbeiten andauern und wo das fertige Produkt zu sehen sein wird, ist laut Cramer noch nicht entschieden. Laut "Bild" seien unter anderem bereits mit Amazon Gespräche geführt worden.

