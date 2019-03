Schul-Duell mit Sat.1: RTL II trickst mit seinen Nachrichten

© RTL II

Das Schul-Duell zwischen RTL II und Sat.1 treibt kuriose Blüten und führt dazu, dass die "RTL II News" derzeit etwas früher als normal zu sehen sind. In diesen Tagen läuft die Sendung versteckt in einem "Krass Schule"-Werbeblock.



27.03.2019 - 14:13 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2019 - 14:13 Uhr

In diesem Jahr sind schon einige Formate bei RTL II am späten Nachmittag gefloppt. Auch "Krass Schule" ist derzeit kein Überflieger, läuft aber immerhin etwas besser als andere Sendungen. Weil aber auch Sat.1 seit dieser Woche um 17 Uhr mit "Meine Klasse - Voll das Leben" auf ein Format setzt, das in einer Schule angesiedelt ist, kommt es hier zu einem interessanten Wettbewerb der beiden Sender. Und bei RTL II opfert man nun den fixen Sendeplatz der "RTL II News" um 17 Uhr, um dieses Schul-Duell mit Sat.1 für sich zu entscheiden.

Am Montag und Dienstag liefen die Nachrichten von RTL II nämlich nicht wie sonst auch zur vollen Stunde, sondern bereits rund zehn Minuten früher. Eigentlich zeigt man um 16 Uhr eine alte Folgen von "Krass Schule", dann die News und dann eine neue Folge des Scripted Reality. Nun laufen die "RTL II News" in einem Werbeblock der ersten "Krass Schule"-Folge.

Dieses Manöver soll wohl für einen besseren Audience Flow zwischen den beiden "Krass Schule"-Folgen sorgen und dazu beitragen, dass keine Zuschauer während der Nachrichtensendung zu Sat.1 wechseln. Wie den Journalisten im Sender dieser Schritt gefällt, ist nicht überliefert. Es zeugt allerdings auch nicht von besonders viel Wertschätzung gegenüber der Sendung, die durch den Wechsel in den späten Nachmittag zuletzt ohnehin viele Zuschauer verloren hatte.

Von einem Sendeplatz-Wechsel will man bei RTL II derweil noch nicht sprechen. Auf Anfrage heißt es, die Nachrichtensendung würde auch weiterhin zwischen zwei Folgen "Krass Schule" laufen. "Aus programmplanerischen Gründen kann die zeitgenaue Ausstrahlung variieren", so ein Sendersprecher. Die neuen Folgen von "Krass Schule" schlugen sich am Montag und Dienstag mit 5,2 und 4,8 Prozent Marktanteil recht wacker. Die "RTL II News" dagegen holten nur 2,5 und 2,8 Prozent. Damit lag man noch einmal ein ganzes Stück unter dem ohnehin sehr niedrigen Jahresschnitt von rund 3,7 Prozent.

