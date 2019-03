kabel eins bringt bald auch "Bus Babes" auf Sendung

© kabel eins

Nach den "Trucker Babes" und "Trecker Babes" begleitet kabel eins nun auch Busfahrerinnen bei ihrer Arbeit. Die "Bus Babes" sind erstmals im Mai zu sehen. Produziert wird diese Sendung aber nicht von Story House.



27.03.2019 - 15:09 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2019 - 15:09 Uhr

Bereits im Februar hat DWDL.de berichtet, dass kabel eins an den "Bus Babes" arbeitet. Damals wollte der Sender das noch nicht offiziell bestätigen, nun hat man aber einen Ausstrahlungstermin für das Format angekündigt. So wird die neue Sendung erstmals am 12. Mai um 20:15 Uhr zu sehen sein. Wie schon bei den "Trucker Babes" und den "Trecker Babes" hat sich kabel eins also für den Sonntagabend entschieden.

Insgesamt drei Folgen seiner "Bus Babes" wird kabel eins zeigen. Produziert wird das Format von WickMedia - das ist durchaus eine Überraschung. Die zwei anderen Formate waren nämlich noch von Story House Productions produziert worden. Bei den "Bus Babes" wollte man nun offenbar neue Impulse. Inhaltlich ist das Format schnell erklärt: Begleitet werden erneut Frauen in einer vermeintlichen Männerdomäne. Die Busfahrerinnen steuern unter anderen Band-Tourbusse, normale Stadt-Busse sowie Party-Busse.

Nach dem großartigen Erfolg seiner "Trucker Babes", das Format erreichte zuletzt bis zu eineinhalb Millionen Zuschauer und acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, suchte kabel eins nach Wegen, um den Erfolg zu verlängern. Die zwei Anfang dieses Monats gezeigten "Trecker Babes"-Ausgaben kamen aber schon nur noch auf 4,9 und 4,4, Prozent. Bleibt abzuwarten, wie sich die Busfahrerinnen schlagen werden - und auf welche Ideen kabel eins noch kommt.

