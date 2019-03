Sat.1 Emotions sendet ab sofort mit neuem Design

© Sat.1

Seit diesem Mittwoch erstrahlt das Programm von Sat.1 Emotions in neuem Design. Der Pay-TV-Sender hat im Zuge dessen ein überarbeitetes Logo spendiert bekommen. Zudem sind die Farben ab sofort kräftiger als bisher.



Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions sendet seit diesem Mittwoch in neuem Design. Im Zuge dessen wurde das Logo überarbeitet: Der silberne Schriftszug, bei dem die einzelnen Buchstaben miteinander verbunden waren, ist verschwunden. In den Trailern setzt der Sender fortan auf kräftigere Farben. Als Stilelement fungiert ein farbiges Rechteck, das sich in den Trailern quer durchs Bild zieht.

Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & MD Pay-TV bei ProSiebenSat.1: "Unser Programm besticht durch seine Vielfalt: Lizenzware und Eigenproduktion in Erstausstrahlung. Crime und Feel-Good. Drama und Komödie. Hit-Serien und Blockbuster. Das wollten wir auch in unserem neuen Design zum Ausdruck bringen: Die klaren Linien sprechen dabei gezielt alle Zuschauergruppen an. Gleichzeitig zeugen die knalligen Rot-, Blau- und Gelbtöne von Stärke - denn unser Content ist King. Ich persönlich finde das Redesign von Sat.1 Emotions sehr viel jünger und erfrischend."

Aktuell setzt Sat.1 Emotions in seinem Programm auf eine Mischung aus Formaten wie "Genial daneben", "Der Bulle von Tölz" und "Criminal Minds". Tagsüber dominieren Soaps und Telenovelas wie "Verliebt in Berlin" oder "Lena - Liebe meines Lebens". Seit dieser Woche wiederholt der Bezahlsender außerdem noch einmal die in Sat.1 gefloppte Soap "Alles oder nichts".

