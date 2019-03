LinkedIn lässt Mitglieder über aktuelle Themen diskutieren

© LinkedIn

Bei LinkedIn sollen Diskussionen der Mitglieder sichtbarer werden. Dafür startet das Karriere-Netzwerk jetzt das Nachrichten-Format "Aktuell und diskutiert". Ziel sei ein möglichst reger und zugleich qualitativ hochwertiger Austausch.



27.03.2019 - 19:41 Uhr von Alexander Krei 27.03.2019 - 19:41 Uhr

LinkedIn startet im deutschsprachigen Raum das Nachrichten-Format "Aktuell und diskutiert", das in der Vergangenheit auch schon in anderen Ländern erprobt wurde. Mitglieder des Karriere-Netzwerks können in dem neuen Feature fortan mehrere Stimmen und Perspektiven zu ausgewählten aktuellen Themen verfolgen und an den jeweiligen Diskussionen teilnehmen. Neben dem "Nachrichtenüberblick" startet LinkedIn damit nun sein zweites regelmäßiges redaktionelles Format.

"Ziel von 'Aktuell und diskutiert' ist es, den spannendsten Diskussionen die wir auf LinkedIn beobachten, zusätzliche Visibilität zu geben und facettenreiche Unterhaltungen weiter anzuregen", so Sara Weber, leitende Redakteurin bei LinkedIn in Deutschland. "Komplexe Themen verdienen einen tiefschürfenden Diskurs, der verschiedene Perspektiven beleuchtet und an dem Menschen mit diversen Interessen und Bedürfnissen teilhaben - genau so einen Austausch möchten wir mit unserem neuen Format unterstützen."

Der Rollout des neuen Formats erfolgt nach Angaben von LinkedIn ab sofort sukzessive und wird in den kommenden Wochen für Mitglieder mit deutschsprachigem Profil in Deutschland, Österreich und der Schweiz abrufbar sein.

Teilen