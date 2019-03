"Aktenzeichen XY"-Sprecher Michael Brennicke ist tot

© DWDL

Seit vielen Jahren war Michael Brennicke die prägende Stimme der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY", nun ist der Synchronsprecher überraschend im Alter von nur 69 Jahren verstorben.



28.03.2019 - 12:20 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2019 - 12:20 Uhr

"Aktenzeichen XY" verliert seine Stimme. Schauspieler und Synchronsprecher Michael Brennicke ist bereits am Montag verstorben, das hat das ZDF jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Bekannt war vor allem Brennickes Stimme, bereits seit 1989 arbeitete er als Off-Sprecher von "Aktenzeichen XY" und prägte damit die Sendung wie wenige andere. Der Tod von Brennicke kommt überraschend, er war erst 69 Jahre alt.

In den 70er Jahren war Brennicke auch als Schauspieler in einigen wenigen Produktionen zu sehen, später konzentrierte er sich aber auf das Synchro-Geschäft. Seine Stimme hat er unter anderem Dustin Hoffman, Chevy Chase und Kurt Russel geliehen. Außerdem war er eine Zeit lang die Senderstimme von kabel eins. Bei "Aktenzeichen XY" war Brennicke zuletzt am Mittwoch zu hören.

Rudi Cerne sagt: "Er war die 'Stimme' von XY. Das ganze Team trauert um unseren Sprecher Michael Brennicke."

