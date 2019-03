Konny Reimann geht mit dem Wendler in die Wüste

© RTL II

Weit über ein Jahr ist seit der Ausstrahlung der ersten Folge von "Konny Goes Wild" vergangen, jetzt steht die Fortsetzung bei RTL II an. Mitte April zieht es Konny Reimann wieder in die Wildnis - diesmal zusammen mit dem Sänger Michael Wendler.



28.03.2019 - 14:12 Uhr von Alexander Krei 28.03.2019 - 14:12 Uhr

Nachdem sich "Die Reimanns" gerade erst mit guten Quoten bei RTL II zurückgemeldet haben, hat der Sender jetzt auch eine neue Folge von "Konny Goes Wild" angekündigt, in der sich der wohl bekannteste Auswanderer des Landes wieder mit einem Prominenten auf einen Abenteuertrip begeben wird. Diesmal reist Reimann mit dem Schlagersänger Michael Wendler in die Wüste von Moab in Utah.

Vier Tage lang und über 100 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, müssen sich die beiden bei sengender Hitze durch die Einöde schlagen und ein zuvor vereinbartes Ziel erreichen. Ausgearbeitet wurde die Tour abseits der bekannten Touristen-Trampelpfade von dem erfahrenen Guide Ludger. Zu sehen gibt es "Konny Goes Wild" am Montag, den 15. April um 20:15 Uhr - und damit auf dem Sendeplatz, auf dem aktuell noch die Auswanderer-Geschichten rund um Konny Reimann erzählt werden.

Die erste Folge des Formats war Ende 2017 bei RTL II zu sehen. Damals hatten sich etwas mehr als eine Million Zuschauer für die Abenteuer von Reimann und seinem Auswanderer-Kollegen Chris Töpperwien interessiert. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei ordentlichen 5,6 Prozent.

