RTL gibt neue Folgen von "Hotel Verschmitzt" in Auftrag

Ralf Schmitz wird erneut für die Impro-Comedyshow "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" vor der Kamera stehen. Im Sommer werden neue Folgen des Formats produziert. Die erste Staffel hatte Ende 2017 mit guten Quoten überzeugen können.



28.03.2019 - 14:53 Uhr von Alexander Krei 28.03.2019 - 14:53 Uhr

Mit durchschnittlich mehr als 15 Prozent Marktanteil erwies sich die erste Staffel der Impro-Comedy "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" Ende vergangenen Jahres im Anschluss an "Das Supertalent" als schöner Quoten-Erfolg für RTL. Kein Wunder also, dass der Privatsender nun neue Folgen der Show mit Ralf Schmitz in Auftrag gegeben hat. Für den Juli wurden in Köln innerhalb von zehn Tagen sieben Aufzeichnungstermine angesetzt.

Die Impro-Comedy, bei der Frank Buschmann als Spielleiter fungiert und den Comedians Ansagen aufs Ohr gibt, erinnert stark an das Konzept der "Schillerstraße", spielt im Gegensatz dazu allerdings in einem Hotel. Ohne Drehbuch versuchen Ralf Schmitz und seine Comedy-Kollegen die Anweisungen möglichst unterhaltsam umzusetzen.

Schon 2014 hatte RTL unter dem Titel "Hotel Zuhause - Bitte stören!" eine Impro-Comedy mit Ralf Schmitz im Programm. Das Format erzielte damals allerdings nur überschaubare Quoten, sodass sich der Privatsender gegen eine Fortsetzung entschied. Die neue Sendung, hinter der die Produktionsfirma HPR Bild & Ton steht, dürfte im vergangenen Jahr auch vom erfolgreichen Vorprogramm profitiert haben. Wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.



