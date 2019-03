"Dickes Deutschland": RTL II startet neue Doku-Reihe

© RTL II

Für eine neue Dokumentation hat RTL II 13 übergewichtige Menschen in ihrem Alltag begleitet. Das Ergebnis ist ab Mitte April zu sehen - unter dem Titel "Dickes Deutschland". Die erste Staffel der Talpa-Produktion umfasst vier Folgen.



29.03.2019 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 29.03.2019 - 10:23 Uhr

Fast zwei Drittel aller Männer und knapp die Hälfte der Frauen in Deutschland sind zu dick, gut ein Viertel ist sogar krankhaft adipös. Um genau solche Menschen dreht sich eine neue Dokusoap, die RTL II im April ins Programm nehmen wird. "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" nennt sich eine vierteilige Reihe, die der Privatsender ab dem 18. April jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen wird.

Für das Format wurden 13 Menschen, die dringend abnehmen müssen, ein halbes Jahr lang begleitet. Gezeigt wird etwa der Alltag des 42 Jahre alten Carsten, der über 200 Kilo wiegt und ohne seine Freundin nicht in der Lage wäre, sich auszuziehen. Beim 27-jährigen Samuel stehen dagegen an manchen Tagen sechs Liter Energy-Drinks und 15 Burger auf dem Programm - auch um ihn geht es in der Sendung.

Produziert wird "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" von Talpa Germany. Im Anschluss zeigt RTL II auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr die Dokusoap "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos".

