Bauer bringt "Quiz-Magazin" mit Pilawa an den Kiosk

Der Trend unter deutschen Promis geht bekanntlich zum eigenen Print-Magazin - und kommende Woche bekommt nun auch Jörg Pilawa seinen eigenen Titel. Wenig überraschend geht's darin um sein Steckenpferd: Quiz.



29.03.2019 - 16:05 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2019 - 16:05 Uhr

Nun leiht also auch Jörg Pilawa einem Print-Magazin seinen Namen, allerdings diesmal für ein Heft aus dem Bauer-Verlag. Am 4. April, also am Donnerstag kommender Woche, erscheint zum ersten Mal "Pilawa. Das erste deutsche Quiz-Magazin", wie aus den Mediadaten von Bauer Advertising hervorgeht, über die zuerst "Clap" berichtete. Auf 100 Seiten soll es neben jede Mengen Quiz-Formen zum Miträtseln auch Reportagen, Interviews und andere Geschichten geben, die allesamt irgendwie mit dem Thema Quiz zu tun haben.

Jörg Pilawa leiht dem Heft nicht nur seinen Namen, sondern fungiert auch als Editor-at-Large, hat also auch redaktionell ein Wörtchen mitzureden. Chefredakteur ist Jan von Frenckell, Chefredakteur zahlreicher Bauer-Programmies. Die Druckauflage der Erstausgabe liegt bei 150.000 Exemplaren, die für 2,95 Euro einen Käufer finden sollen. 2019 ist noch eine weitere Ausgabe geplant, für das kommende Jahr hat man dann einen quartalsweise Erscheinungsrhythmus ins Auge gefasst.

