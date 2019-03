Hörfunkdirektor Joachim Knuth wird stv. NDR-Intendant

© DWDL © NDR/Marcus Krüger

Joachim Knuth wurde vom Rundfunkrat zum neuen Stellvertretenden NDR-Intendanten gewählt. Knuth bleibt zugleich auch weiterhin Hörfunkdirektor des Senders. Er folgt auf Arno Beyer, der sich Mitte des Jahres in den Ruhestand verabschiedet



29.03.2019 - 16:14 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2019 - 16:14 Uhr

Joachim Knuth fungiert ab dem 1. Juli als Stellvertretender Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Einem entsprechenden Vorschlag des Verwaltungsrats folgte der Rundfunkrat in seiner Sitzung am Freitag. Knuth ist seit 2008 Hörfunk-Programmdirektor. Diesen Posten wird er weiterhin in Personalunion ausüben. In seiner neuen Funktion folgt er auf Arno Beyer, der zugleich Direktor des Landesfunkhauses Niedersachsen ist und sich zum 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Knuths Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR-Rundfunkrats: "Joachim Knuth ist ein hervorragender Journalist und ein erfolgreicher Medienmanager, er genießt weit über die ARD hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Wir sind sicher, dass Joachim Knuth mit seiner Tatkraft und seiner Erfahrung aktiv daran mitwirken wird, dass dem NDR auch weiterhin die immer wieder neu zu findende Balance zwischen Tradition und Erneuerung gelingt." NDR-Intendant Lutz Marmor sagt: "Herzlichen Glückwunsch an Joachim Knuth! Ich arbeite seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit ihm zusammen. Auch für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg."

Joachim Knuth: "Der NDR mit all seinen Angeboten im Fernsehen, Hörfunk und über das Internet ist im Norden die Nummer Eins für Qualitätsinhalte. Als einziger Vier-Länder-Sender in der ARD kommt uns die besondere Aufgabe zu, alle Regionen in unserem großen Sendegebiet gleichermaßen abzubilden und sie mit Informationen, Kultur und Unterhaltung zu versorgen. Dafür bedarf es in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund des rasanten Medienwandels erheblicher Anstrengungen. Ich freue mich, in neuer, zusätzlicher Rolle daran mitarbeiten zu können, und danke dem Rundfunkrat für sein Vertrauen."

Teilen