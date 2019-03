TV-Chef Wolfgang Elsäßer verlässt die Deutsche Telekom

© Telekom

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de verlässt Wolfgang Elsäßer die Deutsche Telekom im Sommer, um neue Aufgaben in der Schweiz zu übernehmen. Er kam erst vor zwei Jahren als TV-Chef zur Telekom.



29.03.2019 - 16:51 Uhr von Thomas Lückerath 29.03.2019 - 16:51 Uhr

Überraschende Personalie vor dem Wochenende: Die TV-Ambitionen der Deutschen Telekom verlieren mit Wolfgang Elsäßer ihren Architekten. Wolfgang Elsäßer kam erst im Frühjahr 2017 von Astra Deutschland zum Magenta-Konzern um dort die Business Unit TV zu leiten. Im vergangenen Herbst wurde das TV-Produkt als Magenta TV gerelauncht und auch als monatlich kündbares OTT-Angebot eingeführt.

Neben dem Programmangebot der Sender und den technischen Features sollen auch exklusive Eigenproduktionen die Kunden von Magenta TV überzeugen. Ob die Telekom hier den Kurs hält, bleibt abzuwarten. Der erste Aufschlag "Deutsch-Les-Landes" war kein Erfolg und führte zu einer Überarbeitung der Strategie im Bereich Eigenproduktion. Abgesehen von der Koproduktion der zweiten Staffel "Das Institut - Oase des Scheiterns" gab es keinerlei Ankündigungen.

Und im Sommer geht nun Elsäßer von Bord. Nach Informationen des Medienamgazins DWDL.de zieht es Elsäßer nach Schweiz in Führungsverantwortung beim Telekommunikationskonzern Swisscom. Wolfgang Elsäßer begann seine Karriere in der Medienbranche 2000 bei Premiere, wechselt im Februar 2004 zu Astra Deutschland und war dort gut zwölf Jahre lang Deutschland-Chef.



Man kommentiere die Informationen nicht, teilte ein Telekom-Sprecher am Freitagnachmittag auf DWDL.de-Anfrage mit.

