Massengeschmack-TV belebt RTL-Puppe Karlchen wieder

© Massengeschmack.TV

Von 1984 bis 1992 kommentierte Karlchen bei RTL im Anschluss an die Nachrichten tagesaktuelle Ereignisse mit frechen Sprüchen. Nun ist die von Björn Hergen Schimpf gesprochene Puppe wieder da - bei Massengeschmack-TV



02.04.2019 - 10:09 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 10:09 Uhr

Als "RTLümmel" war Karlchen von 1984 bis 1992 bei RTLplus regelmäßig im Anschluss an die damals noch "7 vor 7" genannten Hauptnachrichten auf Sendung, um die Ereignisse des Tages mit frecher Schnauze einzuordnen. Gesprochen und gespielt wurde die Puppe damals von Björn Hergen Schimpf. Nun lässt der die Puppe wieder aufleben und ist künftig einmal im Monat als "Karlchen im Ersten" auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack-TV zu sehen.

Karlchen wird dort neben den Schlagzeilen des Monats auch das Programm von Massengeschmack-TV selbst thematisieren - und soll so auch Werbung machen für das kostenpflichtige Angebot. Karlchen ist dabei nicht allein, sondern hat mit Dörthe nun noch eine künstliche Intelligenz an seiner Seite. Die erste Folge ist gerade am 1. April erschienen, um einen Aprilscherz soll es sich aber ausdrücklich nicht handeln. Holger Kreymeier, Geschäftsführer von Massengeschmack-TV: "Wir freuen uns, das größte Talent, das RTL jemals hervorbrachte, wieder aus der Puppenkiste geholt zu haben und ihm ein sensationelles Comeback zu bescheren. Karlchen hat es immer noch drauf."

Teilen