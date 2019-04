WDR: "Sträters Männerhaushalt" endet nach drei Jahren

© WDR/Melanie Grande

Am 13. April lädt Torsten Sträter nochmal in seinen "Männerhaushalt" im WDR Fernsehen, dann ist Schluss: Neue Folgen der Reihe wird es nicht mehr geben. Man arbeite aber bereits an einem neuen Projekt mit Sträter.



02.04.2019 - 10:35 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 10:35 Uhr

Im Mai 2016 bekam der Kabarettist, Poetry-Slammer und Autor Torsten Sträter, den man beispielsweise auch aus "Extra 3" kennt, sein eigenes Format im WDR Fernsehen. 19 Mal lud er seither in "Sträters Männerhaushalt", am Samstag, 13. April um 21:40 Uhr steht die 20. Ausgabe auf dem Programm - und es wird zugleich die letzte sein, wie aus der Programmvorschau des WDR hervorgeht. In der letzten Folge fährt Sträter u.a. mit einem Batmobil durchs Ruhrgebiet und begrüßt Oliver Welke und Sasha als Gäste im Studio.

Für den 25. Mai und 3. August sind als Nachklapp noch zwei Best-Of-Ausgaben von "Sträters Männerhaushalt" geplant. Die Zusammenarbeit zwischen dem WDR und Torsten Sträter soll aber auch darüber hinaus weiter gehen. Derzeit arbeite man bereits an einem neuen gemeinsamen Projekt, das voraussichtlich im Herbst 2019 Premiere im WDR Fernsehen feiern soll.

