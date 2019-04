Constantin Entertainment holt sich Verstärkung von P7S1

© Constantin Entertainment

Die Produktionsfirma Constantin Entertainment hat Sebastian Heinlein an Bord geholt und ihn zum Head of Development gemacht, er kommt von ProSiebenSat.1. Und auch in der Geschäftsleitung gab es schon vor einiger Zeit Veränderungen.



02.04.2019

Bislang hat Sebastian Heinlein bei ProSiebenSat.1 gearbeitet, dort war er zuletzt als Executive Producer für die Luke-Mockridge-Formate in Sat.1 sowie für die Shows von Joko und Klaas bei ProSieben verantwortlich. Zum 1. April ist Heinlein zu Constantin Entertainment gewechselt, dort fungiert er nun als Head of Development. Vor seiner Zeit bei ProSiebenSat.1 arbeitete er unter anderem auch schon für Entertainment Factory und South & Browse.

Otto Steiner, Geschäftsführer der Constantin Entertainment GmbH, sagt zum Neuzugang: "Als größter unabhängiger Produzent für TV Entertainment antworten wir auf die Nachfragen des Marktes nach innovativen Formaten und neuen kreativen Ideen mit einer gezielten Verstärkung unseres Developments. Wir freuen uns sehr, dass Sebastian Heinlein ab sofort seine Kreativität bei Constantin Entertainment einbringt."

Heinlein soll bei Constantin Entertainment eng mit Marion Schlee zusammenarbeiten, die seit Januar Mitglied der Geschäftsleitung ist und in dieser Funktion das Development verantwortet. Ebenfalls seit Januar Mitglied der Geschäftsleitung der Constantin Entertainment ist Christoph v. Issendorff, der in dieser Funktion auch weiterhin das Auslandsgeschäft verantwortet.

Jochen Köstler, neben Steiner ebenfalls Geschäftsführer bei Constantin Entertainment, sagt: "Die steigenden Anforderungen der Märkte erfordern auch eine dynamische Anpassung der Organisation. Daher freut es uns besonders, mit Marion Schlee und Christoph v. Issendorff zwei langjährige Kollegen und Weggefährten für das Führungsteam gewonnen zu haben."

