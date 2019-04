Ex-Spiegel"-Chef Brinkbäumer schreibt für die "Zeit"

© Spiegel

Der im letzten Herbst seines Amtes enthobene "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer hat eine neue publizistische Heimat: Künftig wird er als Autor für die Wochenzeitung "Die Zeit" tätig sein, zunächst aus den USA heraus.



03.04.2019 - 11:01 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2019 - 11:01 Uhr

Klaus Brinkbäumer ist seit dem 1. April als Autor für "Die Zeit" tätig, wie die Wochenzeitung in einer Mitteilung nun bekannt gab. Er werde vor allem für die Ressorts Politik, Feuilleton, Dossier und für das "Zeit-Magazin" schreiben und zunächst aus den USA berichten, wohin er derzeit seinen Lebensmittelpunkt verlegt hat. Brinkbäumer war schon einmal mehrere Jahre als Korrespondent für den "Spiegel" in den USA.

Brinkbäumer war 2011 stellvertretender Chefredakteur des "Spiegels" geworden und 2015 als Nachfolger von Wolfgang Büchner an die Spitze der Chefredaktion aufgestiegen. Im Herbst 2018 entzogen ihm die Gesellschafter dann allerdings das Vertrauen und kündigten seine Demission an. Sein Vertrag mit dem "Spiegel" endete schließlich endgültig am 31. März.

Teilen