Viacom baut Produktionsaktivitäten in Europa aus

© Viacom

Viacom International Studios baut seine Produktionskapazitäten in Europa aus und eröffnet neue Standorte in Madrid und Manchester. Künftig will man verstärkt auch für nicht-konzerneigene Sender und Plattformen produzieren.



03.04.2019 - 11:46 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2019 - 11:46 Uhr

Nachdem Viacom International Studios im vergangenen Jahr seine Aktivitäten auf dem lateinamerikanischen Markt ausgebaut hat, hat man 2019 nun Europa im Visier. In Großbritannien ist man bereits mit den Elephant House Studios tätig, die nun in Viacom International Studios UK umbenannt werden. Um die Expansion des in London ansässigen Unternehmens wird sich künftig Jill Offman kümmern. Der General Manager von VIS UK, Joe McLusky, und der Creative Director, Ed Taylor, berichten nun an Offman.

Teil der Expansion ist die Eröffnung eines Produktionsbüros in Manchester. Zudem will man nun verstärkt externe Kunden gewinnen und nicht mehr nur für die konzerneigenen Sender wie Channel 5 und die Pay-TV-Kanäle produzieren. Mit ITV hat man nach eigenen Angaben auch einen ersten Abnehmer für ein Primetime-Factual-Format gefunden.

Gleichzeitig mit Offman wurde Laura Abril zur Verantwortlichen für eine geplante VIS-Expansion in West- und Südeuropa, im Nahen Osten und in Afrika ernannt. Sie ist in Madrid stationiert und soll mit ihrem Team eng mit VIS Americas zusammenarbeiten. Erstes Beispiel ist die gemeinsame Entwicklung eines spanischsprachigen TV-Remakes des Hitchcock-Klassikers "To Catch a Thief" gearbeitet, das in Barcelona und Buenos Aires produziert wird.

"Broadcaster und Streamer befinden sich in einem globalen Wettrüsten um die besten Inhalte, was für Viacom eine bedeutende Wachstumschance darstellt, da wir über internationale Studiokapazitäten und großes kreatives Know-how verfügen, wie Jill, Laura und Federico zeigen. Da unsere Wettbewerber immer stärker vertikal integriert werden, hat Viacom die Möglichkeit, viel tiefere Partnerschaften mit allen Arten von Distributoren auf internationaler Ebene und für alle Arten von Inhalten aufzubauen," so David Lynn, CEO, Viacom International Media Networks. Lynn wird die Strategie von Viacom in der kommenden Woche auch im Rahmen einer Keynote auf der MIPTV in Cannes vorstellen.

Teilen