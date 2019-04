Deutsche Telekom erwirbt neues Drama von HBO und RAI

© Deutsche Telekom

Die von HBO und RAI Fiction gemeinsame Serie "My Brilliant Friend" wird in Deutschland bei Magenta TV der Deutschen Telekom zu sehen sein. Bei dem Projekt handelt es sich um die Adaption des ersten Teils der "Neapolitanischen Saga" von Elena Ferrante.



04.04.2019 - 08:31 Uhr von Alexander Krei 04.04.2019 - 08:31 Uhr

Für die Dramaserie "My Brilliant Friend" haben HBO und die italienische RAI im vergangenen Jahr gemeinsame Sache gemacht und damit offenbar auch das Interesse in anderen Ländern geweckt. Wie jetzt bekannt wurde, hat Fremantle auch einen deutschen Abnehmer gefunden: Die Deutsche Telekom sicherte sich die Ausstrahlungsrechte an der Serie. In der Schweiz wird "My Brilliant Friend" bei Teleclub und im SRF laufen, in Österreich liegen die Rechte beim ORF.

Bei "My Brilliant Friend" handelt es sich um die Verfilmung des ersten Bandes der vierteiligen "Neapolitanischen Saga" von Autorin Elena Ferrante, die vom "Time"-Magazin im Jahr 2016 sogar zu den 100 einflussreichsten Personen weltweit gekürt wurde. HBO, RAI Fiction und Timvision stehen hinter dem Serien-Projekt, das von Fremantle eigenen Angaben zufolge bereits in mehr als 150 Territorien verkauft wurde. Regie führt Saverio Constanzo ("Private").

Die Serie handelt von Elena Greco, deren wichtigste Freundin spurlos verschwunden zu sein scheint. Elena, eine inzwischen ältere Frau, die in einem Haus voller Bücher versunken ist, beginnt, die Geschichte ihrer Freundschaft zu schreiben. Sie traf Raffaella Cerullo, die sie immer Lila nannte, im ersten Jahr der Grundschule 1950. Angesiedelt im ebenso gefährlichen wie faszinierenden Neapel, wird die Geschichte um Lilas Geheimnis über 60 Jahre hinweg erzählt.

Man sei stolz darauf, "die perfekten Partner für dieses außergewöhnliche Drama im gesamten deutschsprachigen Europa gefunden zu haben", sagte Maximilian Bolenius, Senior Vice President German speaking Europe and Israel, International bei Fremantle mit Blick auf deren breite inhaltliche Aufstellung.

Teilen