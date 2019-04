ProSieben baut Eigenproduktions-Strecke am Samstag aus

© ProSieben

Demnächst wird ProSieben seinen Sitcom-Wiederholungen am Nachmittag etwas mehr Raum geben - zumindest samstags versucht es der Sender noch diesen Monat mit einer neuen Mode-Dokusoap. Der Titel: "All About You - Das Fashion Duell".



04.04.2019 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 04.04.2019 - 10:42 Uhr

Mit Eigenproduktionen hat sich ProSieben in den vergangenen Jahren im Nachmittagsprogramm zurückgehalten. Verständlich, schließlich sorgen die stundenlangen Sitcom-Wiederholungen noch immer dafür, dass der Sender regelmäßig Marktführer in den Daytime-Stunden ist. Umso überraschender kommt dafür jetzt die Entscheidung, eine neue Umstyling-Show am Nachmittag zu zeigen - wenn auch nur am Wochenende.

Ab dem 20. April steht samstags um 16:00 Uhr "All About You - Das Fashion Duell" auf dem Programm. Zusammen mit "taff weekend" hat ProSieben damit nun also eine zweistündige Eigenproduktions-Strecke im Programm. Produziert wird die neue Sendung, von der es zunächst zehn Folgen zu sehen geben wird, von Redseven Entertainment, wo man sich dank "Germany's next Topmodel" bestens mit Mode-Themen auskennt.

Zu Beginn jeder Folge wählen zwei prominente Mentoren ihren Kandidaten bei einem ersten Walk aus zehn Teilnehmern aus. Im Fashion-Loft muss danach zuerst mit Zeitlimit ein völlig neuer Look gefunden werden, bevor die Kandidaten dann ein Makeover für Haare und Make-Up bekommen. Der Mentor unterstützt und berät seinen Kandidaten auf allen Etappen. Nach einem finalen Duell-Walk entscheidet das Studiopublikum, welcher Look besser ist. Der Gewinner bekommt einen Shopping-Gutschein im Wert von 2.500 Euro.

In den folgenden Wochen werden unter anderem Kaviar Gauche, Franziska Knuppe, Papis Loveday und Riccardo Simonetti bei "All About You" teilnehmen und versuchen, ihren Kandidaten ein möglichst cooles Makeover zu verpassen.

