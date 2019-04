Story House eröffnet Büros in Köln und Hamburg

© Story House Productions

Die Produktionsfirma Story House Productions expandiert: Seit Anfang des Monats leitet Sigrun Laste das neue Kölner Büro, ab Mai ist man zudem in Hamburg vertreten. Für das dortige Büro holt man Ira Beetz von Spiegel TV.



Nach Berlin, München und Washington, D.C. schlägt die Produktionsfirma Story House Productions nun in zwei weiteren Städten ihre Zelte auf. Seit dem 1. April gibt es nun ein Kölner Büro, das von Sigrun Laste geleitet wird. Laste ist schon seit zehn Jahren für Story House tätig und hat als Regisseurin und Executive Producerin mehr als 20 Primetime-Produktionen für das deutsche, amerikanische und französische Fernsehen realisiert. Ihr Steckenpferd sind dabei große Dokumentationsreihen aus den Bereichen Geschichte und Wissenschaft. Dazu gehört etwa die "Terra X"-Reihe "Ein Tag in..." und der Mehrteiler "Klima macht Geschichte".

Zum 1. Mai eröffnet Story House dann überdies auch ein Büro in Hamburg, für dessen Leitung man Ira Beetz gewinnen konnte. Sie ist seit mehr als 20 Jahren als Produzentin, Dramaturgin und Filmemacherin tätig und arbeitete schon für zahlreiche öffentlich-rechtliche wie private SEnder. Zuletzt betreute sie bei Spiegel TV als Senior Producerin das Format "Arte Re". Beetz hat insgesamt bereits über 100 Dokumentationen, Feature-Docs und Reportagen produziert, darunter preisgekrönte Produktionen wie das Dokudrama "Stille Retter" und den Dokumentarfilm "Prestes Maia - Freiheit in Beton".

Carsten Obländer, CEO von Story House Productions: "Uns ist die Nähe unserer Kreativ-Teams zu unseren Kunden sehr wichtig, daher freuen wir uns sehr, sowohl mit unserer langjährigen Erfolgsproduzentin Sigrun Laste in Köln, als auch mit unserer erfolgreichen neuen Kollegin Ira Beetz in Hamburg, mit Story House an zwei weiteren wichtigen Standorten präsent zu sein."

