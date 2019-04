Sat.1 begleitet in Online-Doku Ex-"Voice Kids"-Teilnehmer

© Sat.1

Von vielen Castingshow-Teilnehmern hört man nach den jeweiligen Sendungen nichts mehr - "The Voice Kids" hat immerhin ein Teenie-Idol und eine ESC-Teilnehmerin hervorgebracht. Diese und weitere begleitet Sat.1 nun in einer neuen Online-Doku.



05.04.2019 - 11:48 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 11:48 Uhr

Sat.1 hat eine Online-Doku in Aussicht gestellt, in der man ehemalige Teilnehmer von "The Voice Kids" begleiten wird. Sechs Ausgaben von "The Voice Kids - Fast Forward" will man ab dem 21. April zum Abruf bereitstellen. Der wohl bekannteste Künstler in der Doku ist Lukas Rieger, der 2014 an der Show teilnahm und in den Battles ausschied. Heute ist er ein erfolgreicher Sänger und vor allem bei Teenies beliebt, derzeit nimmt er auch an der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" teil.

Darüber hinaus wird man auch Carlotta Truman in der Doku begleiten, sie ist ein Teil des Duos S!sters, das bekanntlich in diesem Jahr zum ESC nach Israel fährt. Bei "Voice Kids" schaffte sie es ins Finale, nun wird man sehen können, wie sie sich auf den ESC vorbereitet. Außerdem zeigen Michèle Bircher, Gewinnerin der ersten Staffel 2013, Luca Kuglmeier, Finalist 2017, Keanu Rapp, Kandidat aus 2015, und Matteo Markus Bok, Finalist 2016, wie ihr Leben zwischen Schulbank, Ausbildung, Tonstudio und großer Bühne aussieht.

