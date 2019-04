Michi Beck und Smudo steigen bei "The Voice" aus

© Sat.1/ProSieben

Nach fünf Jahren steigen die Fantastischen Vier jetzt bei "The Voice of Germany" aus, bei der kommenden Staffel werden Michi Beck und Smudo nicht mehr mit dabei sein. Zweimal hatten sie mit ihren Künstlern die Castingshow gewonnen.



08.04.2019 - 08:36 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2019 - 08:36 Uhr

Fans von "The Voice of Germany" müssen sich auf Veränderungen bei den Coaches einstellen. Michi Beck und Smudo werden in der kommenden neunten Staffel nicht mehr mit dabei sein, das haben sie jetzt über verschiedene Social-Media-Kanäle bekanntgegeben. Nach fünf Jahren verlassen sie die Show damit, seit 2014 waren sie fester Bestandteil von "The Voice". ProSieben dankte Beck und Smudo bei Twitter für "fünf fantastische Jahre" und deutete auch gleich ein Wiedersehen mit den beiden an.

Bei "The Voice" ist nun aber erst einmal Schluss, zuletzt saßen die beiden mit Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld und Mark Forster in der Jury. Wer sie nun ersetzen wird, ist noch nicht bekannt. Auch die anderen drei Juroren sind noch nicht fix für eine weitere Staffel bestätigt. Die Fantastischen Vier erklärten über Social Media, man wünsche den Nachfolgern viel Spaß und Erfolg.

Michi Beck und Smudo haben gleich zu Beginn ihrer "The Voice"-Karriere in den Jahren 2014 und 2015 gewonnen. Damals wurden ihre Schützlinge Charley Ann Schmutzler und Jamie-Lee Kriewitz "The Voice of Germany". In den Jahren danach hatten sie bei der Show, die ja auch immer ein Wettbewerb der Coaches sein soll, weniger Glück. Im vergangenen Jahr landeten sie nur auf dem vierten Platz.

