"Upday"-Chefredakteur Jan-Eric Peters nimmt Auszeit

Anfang 2016 gab Jan-Eric Peters die Chefredaktion der "Welt"-Gruppe ab, um sich um den Aufbau der News-App "Upday" für Samsung-Geräte zu kümmern. Nun sieht er seine Aufgabe dort als erfüllt an und nimmt erstmal eine Auszeit.



08.04.2019 - 12:59 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2019 - 12:59 Uhr

Jan-Eric Peters gibt die Führung der News-App "Upday" auf, die Springer exklusiv für Samsung-Geräte in zahlreichen Ländern produziert, und verabschiedet sich in ein Sabbatical, wie er via Facebook und Twitter wissen lässt. Die Auszeit, in der er sich auf "echte Reisen statt 'user journeys'" freut, dauert bis Mitte 2020. Im Juni 2020 will er dann zu Springer zurückkehren - Position noch unbekannt.

In einem Brief an die "Upday"-Mitarbeiter schreibt er, dass er eigentlich schon länger an Bord gewesen sei, als er zunächst geplant habe, seinen Auftrag aber nun als erfüllt ansehe. Dank der Vorinstallation auf Samsung-Handys hat Upday seit dem Start eine starke Performance hingelegt. Sie erscheint mittlerweile in 16 Ländern und ist nach Springer-Angaben die größte europäische News-App. Er kenne auch "kein anderes digitales journalistisches Start-up, das in so kurzer Zeit profitabel geworden ist", schreibt Peters weiter.

Nach Peters' Ausscheiden stellt sich "Upday" nun folgendermaßen auf: Die übergeordnete redaktionelle Leitung rotiert künftig unter den Heads of Editorial der acht nationalen Redaktionsteams. Als neuer Deputy CEO fungiert künftig Thomas Hirsch, der zugleich COO ist. Mathias Sanchez wird CFO. Ulrich Machold, bislang Director Product, steigt zum Chief Product Officer auf, Aneta Nowobilska vom Director Advertising zum Chief Revenue Officer. Srikant Achanta bleibt Chief Technological Officer. Allesamt berichten sie an Peter Würtenberger.

