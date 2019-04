"Sneaky Pete" und "Gomorrha" gehen im Mai weiter

© Amazon

Im Mai gibt es bei Amazon Prime Video ein Wiedersehen mit "Sneaky Pete". Die Serie über den Hochstapler geht dann bereits in ihre dritte Staffel. Auf Sky-Abonnenten erwartet wenig später die vierte Staffel von "Gomorrha - Die Serie"



09.04.2019

Amazon hat den Starttermin für die dritte Staffel von "Sneaky Pete" bekanntgegeben: Am 10. Mai stellt der Streaming-Service alle Episoden der dritten Folge auf einen Schlag online. Auch die deutsche Synchron-Fassung wird zeitgleich mit der Originalversion veröffentlicht.

"Sneaky Pete" dreht sich um den Betrüger Marius Josipovic. Um seiner Vergangenheit zu entkommen, nimmt er die Identität seines Zellennachbarn Pete an und feiert ein "Wiedersehen" mit dessen entfremdeter Familie. Er fühlt sich zu der Familie Bernhardt hingezogen, doch er ist einfach kein Teil davon. In der dritten Staffel von "Sneaky Pete" beginnen die Familienmitglieder, ihre eigene Identität zu erforschen: ihren Zweck, wo sie hingehören und wo sie hinwollen. Es ist eine riskante Reise, denn sie alle laufen Gefahr, sich selbst, oder schlimmer noch – ihr Leben zu verlieren.

Am 23. Mai beginnt Sky unterdessen mit der Ausstrahlung der vierten Staffel von "Gomorrha - Die Serie" - eine Eigenproduktion der italienischen Sky-Kollegen, bei der auch Beta Film seine Hände mit im Spiel hat. Die zwölf neuen Episoden sind immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar.

Die Mafia-Serie spielt nach dem Tod des "Unsterblichen" - erschossen von seinem engsten Verbündeten. Nun ist es an der Zeit, dass der Letzte aus dem Savastano-Clan seinem Leben eine komplett neue Richtung gibt. Um seine Ehefrau und den kleinen Sohn zu schützen, möchte Genny die Welt seines Vaters, in der er groß geworden ist, nach und nach verlassen. Sein Business in Neapel überträgt er an Patricia, die das Vertrauen des Savastano-Clans gewonnen hat. Sie kämpft um Respekt und versucht, einen Krieg zwischen den Savastanos, den Levantes, den Capaccios und den Sangueblùs zu verhindern. Unterdessen verlagert Genny seine Aktivitäten nach London. Dort will er in eine legale und bessere Zukunft aufbauen. Doch die Geister der Vergangenheit lassen sich nicht so einfach abschütteln.

