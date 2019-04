ARD findet Platz für restliche "Hallo Schatz"-Folgen

© WDR/Encanto Film- und Fernsehproduktions GmbH

Weil "Hallo Schatz" aus Quotensicht dann doch mehr Plunder als Prachtstück war, lief die Upcycling-Show am Montag zum letzten Mal im Nachmittags-Programm. Für die übrigen 17 Folgen hat man aber einen Platz am Wochenende aufgetan.



09.04.2019 - 16:10 Uhr von Uwe Mantel 09.04.2019 - 16:10 Uhr

Die ARD tut sich weiterhin schwer damit, passende neue Formate für den werktäglichen Sendeplatz um 16:10 Uhr zu finden, wo die Zoo- und Kreuzfahrt-Geschichten schon seit längerem nicht mehr so recht ankommen wollen. Nachdem man es zwischenzeitlich mit Quiz versucht hatte, durfte zuletzt Oliver Petszokat mit der Upcycling-Show "Hallo Schatz - Vom Plunder zum Prachtstück" sein Glück versuchen.

Die Quoten waren allerdings von Beginn an schlecht und entwickelten sich dann zwischenzeitlich auch noch in die falsche Richtung. Dass am Montag mit 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der bislang beste Wert beim jungen Publikum erreicht wurde, half dann auch nicht mehr - es waren ohnehin in erster Linie die älteren Zuschauer, die fehlten. Am Montag lief "Hallo Schatz" jedenfalls nach 13 von 30 bereits produzierten Folgen bereits zum letzten Mal auf dem ursprünglichen Sendeplatz, nun setzt man erstmal auf Wiederholungen von "Verrückt nach Meer", ehe am 20. Mai dann "Die Tierärzte - Retter mit Herz" zu sehen sein werden.

Für die 17 noch ungesendeten Folgen von "Hallo Schatz" hat Das Erste nun aber trotzdem noch einen Platz im Programm aufgetan. Sie werden bereits ab dem kommenden Wochenende immer samstags um 10:45 Uhr ausgestrahlt. Dafür reduziert man die Dosis von "Giraffe, Erdmännchen & Co." dort von zwei auf eine Folge.

