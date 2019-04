Nickelodeon gibt grünes Licht für vierte "Spotlight"-Staffel

© Nickelodeon

Nickelodeon schickt seine deutsche Eigenproduktion "Spotlight" in die nunmehr vierte Staffel. Nachdem die Episodenanzahl für die dritte Staffel verdreifacht wurde, geht es nun in dieser hohen Schlagzahl weiter.



10.04.2019 - 12:56 Uhr von Kevin Hennings 10.04.2019 - 12:56 Uhr

Die jungen Künstler der Berlin School of Arts kehren auch dieses Jahr zurück. Wie Nickelodeon bestätigt, starten am 15. Juli die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Spotlight". Die Ausstrahlung wurde für den Herbst angekündigt. Wie es bereits bei der dritten Staffel der Fall war, werden auch dieses Mal 93 Episoden abgedreht. In den ersten beiden Staffeln waren es noch jeweils 31 Folgen.

Auch in den neuen Folgen legen man erneut Wert auf Crossmedialität, konkret auf ein Zusammenspiel von YouTube, Instagram und TikTok und Fernsehen. Dabei wird einmal mehr eine Gruppe von Teenagern begleitet, die Abenteuer an der fiktiven Berlin School of Arts erlebt. Dort ist das Schulkonzept so aufgebaut, dass es neben dem klassischen Unterricht auch eine künstlerische Ausbildung gibt.

"Dass wir mit Spotlight bereits in die vierte Staffel starten ist für uns der Beweis dafür, genau den Nerv dieser Generation getroffen zu haben", sagt Steffen Kottkamp, Director Brand Kids & Family GSA bei Viacom International Media Networks. "Die Kids haben nach wie vor große Lust, den Geschichten unserer Protagonisten zu folgen – über alle Plattformen hinweg. Genau das ist das Geheimnis des Erfolgsrezepts. Zusammen mit der UFA haben wir es geschafft fiktive Lebenswelten in die reale Welt der jungen Zuschauer zu übertragen, die weit über das lineare Fernsehen hinausgehen. Jeden Tag kommen neue Follower auf den Social Media Plattformen dazu – und genau wie sie freuen wir uns auf Staffel 4."

Helga Löbel, Produzentin UFA Serial Drama stimmt mit ein: "In einem TV Markt, der besonders in dieser Zielgruppe schwierig ist, ist die Erfolgsgeschichte von 'Spotlight' eine echte Sensation. Sie ist auch das Ergebnis einer extrem vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem auftraggebenden Sender, die beispielhaft ist. Nur so ist ein Produktionsmodell möglich, das Kinderprogramm finanzierbar und erfolgreich macht."



