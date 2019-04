Arte-Doku gibt Einblick in Brexit-Verhandlungen der EU

© ARTE

Brexit und kein Ende. Noch immer gibt es keine Entscheidung darüber, wie und vor allem wann Großbritannien nun tatsächlich die EU verlassen wird. Eine Arte-Doku soll nun einen Einblick in die Verhandlungen auf EU-Seite geben.



10.04.2019 - 14:29 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2019 - 14:29 Uhr

Eigentlich sollten die Briten schon Ende März aus der EU austreten. Das war der ursprüngliche Plan, nachdem sich die Brexit-Befürworter bei einem entsprechenden Referendum vor nun schon fast drei Jahren durchsetzen. Letztlich wurde den Briten ein kleiner Aufschub gewährt - wie es nun genau weitergeht, steht noch nicht fest - wird sich aber in den kommenden Tagen entscheiden müssen. Für einen Einblick in die Verhandlungen will nun Arte sorgen.

Am 16. April wird der deutsch-französische Kulturkanal zur besten Sendezeit die Doku "The clock is ticking - Das Brexit-Drama" ausstrahlen. Das könnte durchaus spannend werden, für den eineinhalbstündigen Film hat der belgische Filmemacher Alain de Halleux nämlich den EU-Chefunterhändler Michel Barnier 18 Monate lang durch die EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien begleitet. Die Doku wird also einen detaillierten Einblick in die EU-Positionen geben können. Arte wird den Dokumentarfilm bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek zum Abruf bereitstellen. Dort können ihn Interessierte bereits ab dem kommenden Freitag, den 12. April, ab 18:30 Uhr sehen.

