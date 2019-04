Martin Rütter kümmert sich bei RTL im Mai um Welpen

© MG RTL D / Arya Shirazi

"Hundeprofi" Martin Rütter wird schon bald in einem neuen Format bei RTL zu sehen sein. In "Martin Rütter - Die Welpen kommen" begleitet der Experte verschiedene Familien, die einen kleinen Hund bei sich aufnehmen.



11.04.2019 - 15:07 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2019 - 15:07 Uhr

Schon im August 2018 hat RTL das neue Format "Martin Rütter - Die Welpen kommen" angekündigt, nun hat man einen Sendeplatz gefunden. Die vier Ausgaben werden ab dem 5. Mai immer sonntags um 19:05 Uhr zu sehen sein. Rütter folgt damit auf Sandra Eckardt, die auf diesem Sendeplatz derzeit noch mit ihrem Format "Vermisst" zu sehen ist. Das neue Tier-Format wurde von Norddeich TV in Zusammenarbeit mit Mina TV produziert.

In "Martin Rütter - Die Welpen kommen" geht es um acht Familien, die einen Welpen bei sich zu Hause aufnehmen. Rütter und sein Expertenteam unterstützen die zukünftigen Besitzer bei ihren ersten gemeinsamen Schritten mit dem neuen, vierbeinigen Familienmitglied. Die Familien wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten regelmäßig besucht. Dabei sollen dann alle wichtigsten Stationen des Welpen und deren Besitzer abgedeckt sein: Vom ersten Aufeinandertreffen bis hin zu dem Tag, an dem die Hunde das erste Mal alleine zu Hause bleiben müssen.

Teilen