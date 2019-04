"Abenteuer Autobahn": DMAX blickt bald auf die A8

© DMAX/Getty Images

Nachdem offenbar alle Geschichten von der A2 auserzählt sind, blickt der Männersender DMAX künftig auf die A8. Die Autobahn ist ab Mai neuer Hauptdarsteller der frischen "Abenteuer Autobahn"-Staffel. Am Sendeplatz ändert sich unterdessen nichts.



11.04.2019 - 15:45 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2019 - 15:45 Uhr

DMAX hat eine neue Staffel seiner eigenproduzierten Doku-Reihe "Abenteuer Autobahn" angekündigt. Die neuen Ausgaben werden ab dem 20. Mai immer werktags um 19:15 Uhr ausgestrahlt. Während sich der Sendeplatz im Vergleich zur zweiten Staffel also nicht ändert, geht es ab Mai um eine andere Autobahn. Nach der A2 blickt man bei DMAX nämlich künftig auf die A8.

Die 505 Kilometer lange Autobahn ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Mitteleuropa. "Durch das hohe Verkehrsaufkommen stehen Unfälle und Staus auf der Tagesordnung", heißt es von DMAX. Bis zu 150.000 Autos befahren die A8 täglich. Zeigen will man in der neuen Staffel von "Abenteuer Autobahn" Geschichten von Polizisten, Feuerwehrmännern, Straßenarbeitern und Rettungsdiensten, deren Arbeitsplatz die A8 ist. Außerdem geht es natürlich auch um die Baustellen auf der Autobahn. Wie schon bei den ersten beiden Staffeln gibt es 20 Ausgaben von "Abenteuer Autobahn" zu sehen. Produziert wurden diese von Tresor TV. Die zweite Staffel von "A2" erreichte im November und Dezember des vergangenen Jahres im Schnitt rund 310.000 Zuschauer, mit einem Marktanteil in Höhe von 2,3 Prozent lag das Format bei den 14- bis 49-Jährigen voll im Soll. Der erste Durchlauf holte noch 2,8 Prozent, lief im Sommer 2018 aber auch noch eine Stunde früher um 18:15 Uhr.

