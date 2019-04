ProSieben gibt "Mom" einen deutlich früheren Sendeplatz

© 2017 Warner Bros.

Nachdem ProSieben die US-Sitcom "Mom" zuletzt am späten Abend zeigte, erhalten die neuen Folgen einen deutlich prominenteren Sendeplatz. Ab Ende April gibt es die sechste Staffel im Anschluss an "The Big Bang Theory" zu sehen.



12.04.2019 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 12.04.2019 - 10:41 Uhr

ProSieben befördert "Mom" und zeigt die sechste Staffel der US-Comedyserie auf einem deutlich früheren Sendeplatz als bisher: Ab dem 29. April gibt es die neuen Folgen jeweils montags um 21:15 Uhr im Anschluss an Wiederholungen von "The Big Bang Theory" zu sehen. "Mom" übernimmt damit den Sendeplatz von "The Middle". Zuletzt befand sich die Serie im vergangenen Jahr während der Sommerpause von "Late Night Berlin" auf dem Sendeplatz nach 23 Uhr im Programm.

Bei ProSieben dürfte man mit dem Schritt wohl auch schon die Zeit nach "The Big Bang Theory" im Blick haben, schließlich wird schon in den wenigen Wochen die letzte Folge des Sitcom-Hits im amerikanischen Fernsehen laufen. ProSieben benötigt also dringend Ersatz - und den könnte "Mom" liefern. Erst kürzlich hatte der US-Sender CBS zwei weitere Staffeln der Chuck-Lorre-Serie in Auftrag gegeben, sodass der Nachschub gesichert ist.

Aus Quotensicht schlug sich "Mom" zuletzt am späten Abend durchaus gut: Die fünfte Staffel erzielte im Schnitt mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun muss sich zeigen, ob die Serie auch in der Primetime gegen härtere Konkurrenz bestehen kann. Dort wird ProSieben die neuen Folgen übrigens im Doppelpack ausstrahlen.

Teilen