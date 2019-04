tagesschau.de bündelt investigative Inhalte der ARD

© ARD

Die ARD will investigative Inhalte besser auffindbar machen und bündelt diese künftig in einem entsprechenden Bereich bei tagesschau.de. Die Webseite soll zudem in den kommenden Monaten einen Relaunch erhalten.



15.04.2019 - 12:01 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2019 - 12:01 Uhr

Um investigative Inhalte der gesamten ARD besser zu bündeln, wird es künftig ein entsprechendes Online-Angebot bei tagesschau.de geben. Das hat die ARD nun angekündigt. In dem Bereich sollen aufwändig recherchierte Geschichten der politischen Fernseh-Magazine ebenso erscheinen wie exklusive Inhalte der ARD-Hörfunk-Reporter. Hinzu kommen Web-Inhalte der Doping-Redaktion sowie Geschichten aller Investigativ-Redaktionen der ARD sowie die der Recherchekooperation zwischen NDR, WDR und "SZ".

Marcus Bornheim, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, sagt: "Wir sind die Plattform für den besten Nachrichtencontent. Dazu gehören auch die mit großem Aufwand recherchierten Geschichten der Investigativ-Redaktionen der ARD. tagesschau.de ist die reichweitenstärkste Informationsmarke der ARD. Indem wir dort für Investigatives mehr Platz schaffen, hoffen wir die Durchschlagskraft dieser relevanten Geschichten weiter zu erhöhen. Wir verbinden die besten investigativen Inhalte der ARD sichtbar an einem Ort." Man sei sehr froh, dass alle Landesrundfunkanstalten das Projekt unterstützen würden. "Uns ist es wichtig, dieses Angebot als crossmediales Projekt zu sehen. Hier fließen ebenso Hörfunk- wie auch Fernsehgeschichten ein." tagesschau.de kommt laut ARD-Angaben auf täglich rund drei Millionen Visits. In den kommenden Monaten ist auch ein Relaunch der Seite geplant, das hat die ARD nun ebenfalls angekündigt. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Teilen