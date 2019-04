Sky zeigt auch weiterhin alle großen Golf-Events

© Sky

Nach dem Masters hat Sky nun auch die Partnerschaft mit zwei weiteren Golf-Veranstaltern verlängert. Damit zeigt der Sender auch in den kommenden Jahren The Open und die PGA Championship. Man sei die "Heimat für alle Golffans", heißt es vom Sender.



15.04.2019 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2019 - 12:30 Uhr

Erst im Oktober 2018 hat Sky seine Kooperation mit dem Augusta National Golf Club verlängert, der Sender überträgt damit auch weiterhin die vom Veranstalter ausgerichteten Masters. Das Golfturnier gilt als das wichtigste des Jahres - und nun hat Sky mit zwei weiteren Golf-Veranstaltern die Zusammenarbeit verlängert. So sind auch The Open und die PGA Championship weiterhin im Programm des Bezahlsenders zu sehen.

Wie lange die neuen Verträge genau laufen, ist unklar. Sky spricht lediglich von einer "langfristigen Vereinbarung". Diese Vereinbarung umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das erste Turnier der neuen Vereinbarung findet bereits in einem Monat statt. Wenn die PGA Championship vom 16. bis 19. Mai auf Long Island als zweites Major des Jahres ausgetragen wird, berichtet Sky täglich live und exklusiv. Insgesamt will man mehr als 22 Stunden lang berichten. Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, sagt zum neuen Golf-Deal: "Durch die langfristige Verlängerung unserer exklusiven Partnerschaften mit The Open und der PGA Championship bleibt Sky im deutschen Fernsehen auch in den kommenden Jahren die Heimat für alle Golffans. Zusammen mit dem Masters, dem Ryder Cup sowie der US PGA Tour überträgt damit nur Sky die größten Golfturniere der Welt auch in den kommenden Jahren als einziger Anbieter in Deutschland live. Außerdem zeigt Sky auch alle Turniere der European Tour und die vier Turniere der World Golf Championships live."

