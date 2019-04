RTL II plant keine Fortsetzung von "Leben. Lieben. Leipzig"

© RTL II

Die im Herbst 2018 getestete Soap "Leben. Lieben. Leipzig" geht nicht weiter, das hat RTL II nun bestätigt. Die Serie hatte ohnehin nur schwache Werte erzielt und außerdem hat der Sender derzeit ganz andere Probleme am Vorabend.



17.04.2019

RTL II hat sich gegen eine Fortsetzung der Soap "Leben. Lieben. Leipzig" entschieden, das hat der Sender nun gegenüber Quotenmeter.de bestätigt. Im vergangenen Herbst testete man 15 Folgen des Formats, das an "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" angelehnt war, nur eben in Leipzig spielte. Mit im Schnitt 330.000 Zuschauern und 4,9 Prozent Marktanteil holte das Format um 17:10 Uhr aber nur enttäuschende Werte.

RTL II wird sich am Vorabend im Fiktionalen also auf "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" konzentrieren. Hier hat man ohnehin große Aufgaben vor sich: Beide Soaps schalteten zum Jahreswechsel von jetzt auf gleich in den Rückwärtsgang, die Quoten gingen stark zurück. Mit derzeit durchschnittlich 7,2 und 6,8 Prozent sind "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" zwar immer noch sehr erfolgreich unterwegs, 2018 lief es aber noch deutlich besser. Von einstigen Höchstwerten von deutlich mehr als 10 Prozent ganz zu schweigen.

Weil RTL II sich am Vorabend nun nicht mehr auf seine uneingeschränkt auf seine Zugpferde verlassen kann, werden andere Schwachstellen nur allzu schnell offensichtlich. Um 17:10 Uhr floppten in diesem Jahr schon eine ganze Reihe von Formaten. "Chartbreaker", "Workout" und auch derzeit "Krass Schule" konnten die Erwartungen des Senders nicht erfüllen. Und auch in "Leben. Lieben. Leipzig", produziert übrigens von Filmpool, sah man offenkundig keine wirkliche Alternative.

