Neues Logo: Axel Springer lässt den Cursor blinken

© Axel Springer

Axel Springer präsentiert sich künftig in einem neuen Corporate Design. Die bislang genutzten vier farbigen Quadrate sind Geschichte und wurden durch den "Underscore" abgelöst - der in der animierten Form des Logos blinkt.



17.04.2019 - 14:36 Uhr von Uwe Mantel 17.04.2019 - 14:36 Uhr

Auf der Hauptversammlung von Axel Springer in Berlin hat der Vorstandsvorsitzende ein neues Corporate Design angekündigt, das ab Mai sukzessive eingeführt wird. Zuletzt hatte das Unternehmen 2003 ein neues Logo eingeführt, das neben dem Schriftzug "axel springer" auf vier farbige Quadrate setzte. Seitdem habe sich das Unternehmen stark weiterentwickelt. Döpfner: "Wir möchten unseren rasanten Wandel hin zu einem durch und durch digitalen Medien- und Technologieunternehmen auch im optischen Auftritt zum Ausdruck bringen."

Das neue Logo entfaltet seine eigentliche Wirkung allerdings nur im digitalen Einsatz - es ist nämlich eigentlich animiert. Neben dem weiterhin komplett klein geschriebenen Unternehmensnamen setzt es auf den "Underscore" als prägendes Element. Er solle in der animierten Form "die Digitalität und Dynamik des Unternehmens symbolisieren", heißt es. In der animierten Form erscheint das Logo so, als würden die Buchstaben einzeln getippt, der Cursor blinkt dabei in unterschiedlichen Farben. Je nach Anwendungsform kann auch nur das "a" mit blinkendem Cursor eingesetzt werden - oder offline natürlich weiterhin nicht blinkend, aber in unterschiedlichen Farben.

Döpfner: "Es geht uns aber nicht allein um einen neuen Look durch ein moderneres Corporate Design, sondern vor allem auch um unsere Haltung, die wir unverändert als Unternehmensauftrag verstehen. Axel Springer hat sich immer für die Verteidigung von Freiheit stark gemacht, uns zu diesem zentralen Unternehmenswert zu bekennen und diesen zu verteidigen, ist heute wichtiger denn je." Im Zentrum der mit Einführung des neuen Corporate Designs geschärften Positionierung stehe daher der Satz: "We empower free decisions". Als prägendes Designelement gibt's zudem den "Impuls" - was schlicht eine farbige Bühne für kompakte Aussagen ist, die jeweils mit dem "Underscore" abgeschlossen werden.

Teilen