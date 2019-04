Staffel zwei: kabel eins holt "Unser Kiosk" im Mai zurück

© kabel eins

Mit "Unser Kiosk" wollte kabel eins im vergangenen Jahr im Bereich der Sozialdokus punkten, wirklich erfolgreich war man damit aber nicht. Doch beim Sender sieht man offenbar Potenzial in dem Format: Mitte Mai startet die zweite Staffel.



18.04.2019 - 12:49 Uhr von Timo Niemeier 18.04.2019 - 12:49 Uhr

Mit Formaten wie "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" ist RTL II nach wie vor sehr erfolgreich unterwegs, mit den Sozialdokus hat der Sender 2018 einen regelrechten Boom in diesem Bereich ausgelöst. Auch kabel eins wollte etwas vom Kuchen haben und versuchte sich mit "Unser Kiosk" an einem ähnlichen Format. Der Sender zeigte darin, wie es in verschiedenen Brennpunkten der Republik aussah - im Mittelpunkt stand stets ein Kiosk.

Mit im Schnitt etwas weniger als fünf Prozent Marktanteil war das Format für kabel eins kein großer Erfolg. Vor allem die Quotenentwicklung sollte den Machern zu denken geben: Im Verlauf der ersten Staffel gingen die Marktanteile kontinuierlich nach unten. Doch kabel eins sieht offenbar Potenzial in dem Format und hat nun eine zweite Staffel angekündigt. Ab dem 16. Mai wird man auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr neue Folgen zeigen, insgesamt vier frische Ausgaben des von Good Times produzierten Formats sind geplant.

