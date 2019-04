"Kleine Helden", "Voller Leben": Bei RTL II wird's emotional

© RTL II

RTL II startet im Mai neue Staffeln von "Kleine Helden ganz groß" über Kinder, die das Schicksal vor große Herausforderungen gestellt hat, sowie von "Voller Leben - Meine letzte Liste", in der todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet werden.



18.04.2019

Am Mittwochabend wird's bei RTL II ab dem 8. Mai wieder emotinal. Um 20:15 Uhr startet dann die neue Staffel von "Kleine Helden ganz groß - Wenn Kinder kämpfen müssen", eine Stunde später steht die Rückkehr von "Voller Leben - Meine letzte Liste" auf dem Programm. Von beiden Formaten gibt es sechs neue Folgen zu sehen, nachdem die ersten Staffeln im vergangenen Jahr solide Quoten erzielt hatten. Während RTL II sonst häufig mit schrillem Programm von sich reden macht, werden hier andere Töne angeschlagen.

In "Kleine Helden ganz groß" geht es um sechs Kinder und Jugendliche, die das Schicksal vor eine besondere Herausforderung gestellt hat. Mit der Kamera begleitet wird etwa der neunjährige Diabetiker André, der bislang fünf Mal pro Tag eine Spritze bekommt und nun eine Insulinpumpe bekommt, der blinde Noah (11) probt eine Woche lang das Leben in einem Blindeninternat, die sechsjährige Leslie tobt gerne, hat aber einen angeborenen Herzfehler, Juli leidet unter einem Gendefekt und kann weder alleine gehen noch stehen, der elfjährige Krystovar hat Lymphdrüsenkrebs und die 18-jährige Vanessa hatte jahrelang nach einem Sturz mit dem Schlitten ein Loch im Kopf und unternimmt mit einem neuen Implantat erste Schritte in ein neues Leben. Produziert wird das Format von 99pro media.

Im Anschluss daran begleitet die Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M., die selbst zwei Mal den Krebs besiegt hat die "Fuck Cancer"-Bewegung gegründet hat, erneut sterbenskranke Menschen auf ihrem letzten Weg und unterstützt sie bei der Erfüllung ihrer Träume. Dazu werden zunächst die Herzenswünsche auf eine Liste geschrieben. "Weil meine Schützlinge JETZT leben, möchte ich einfach alles geben damit ihre letzte Liste Wirklichkeit wird. Ich wünsche mir, dass sie in der Zeit die ihnen noch bleibt alles genießen können, was sie noch genießen wollen, das wird ihnen die Kraft geben, um in Ruhe gehen zu können", so Myriam. Produziert wird die Sendung von Skarabäus Entertainment.

