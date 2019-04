Naturmagazin von Förster Peter Wohlleben im Handel

© Gruner + Jahr

Die "Geo"-Familie wird größer: Ab sofort will Gruner + Jahr viermal jährlich "Wohllebens Welt" auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich um ein Naturmagazin, das zusammen mit dem Förster und Autor Peter Wohlleben entsteht.



18.04.2019 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 18.04.2019 - 16:42 Uhr

Gruner + Jahr setzt weiter auf personalisierte Magazine und bringt jetzt "Wohllebens Welt" an den Kiosk. Bereits an diesem Donnerstag liegt das schon vor einigen Monaten angekündigte "Magazin für Naturerleben", wie es der Verlag in der Eigenbeschreibung nennt, im Handel aus. Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben soll dabei als Chefreporter und Impulsgeber fungieren, heißt es. Viermal jährlich wird das Heft, das zur "Geo"-Familie gehört, zum Copypreis von sechs Euro erscheinen. Die Druckauflage beträgt 110.000 Exemplare, deren Inhaltspapier zu 100 Prozent aus recyceltem Papier bestehen - kein ganz unwichtger Fakt in diesem Zusammenhang.

"Natur ist mehr als grüne Kulisse; in ihr fühlen wir uns glücklich und angekommen. Ich hoffe, mit 'Wohllebens Welt' noch mehr Menschen für das Naturerleben zu begeistern und sie gleichzeitig für deren Schutz zu sensibilisieren", sagt Peter Wohlleben. Und Chefredakteur Michael Schaper ergänzt: "Neben Naturinteressierten sprechen wir mit dem Heft auch all jene an, die auf ihr Wohlbefinden achten, und denen wir aufzeigen, wie wichtig ein Ausflug ins Grüne für Körper und Seele sein kann."

Die erste Ausgabe beschreibt unter anderem die wohltuende Wirkung des Waldes auf Körper und Seele des Menschen, erklärt aber auch, wie sich eine Wiese anhört, warum auch Eichen nachts schlafen und wie der Totengräber-Käfer zu seinem Namen kommt. Infografiken sollen darüber hinaus komplexe Zusammenhänge veranschaulichen, dazu kommen Illustrationen und großzügige Fotostrecken, die die Natur optisch in Szene setzen. Begleitet wird die Magazin-Neueinführung von einer Kampagne, deren Bruttowerbevolumen mehr als zwei Millionen Euro beträgt.

