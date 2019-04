Bohlen verkündet: "DSDS"-Jury bleibt 2020 unverändert

© TVNOW / Gregorowius

RTL wird sich auch 2020 wieder auf "Superstar"-Suche begeben - und die komplette Jury bleibt unverändert. Das hat Bohlen jetzt während der Live-Show bekanntgegeben. Erstmals seit zehn Jahren herrscht somit auf den Plätzen an seiner Seite Konstanz.



21.04.2019 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 21.04.2019 - 09:02 Uhr

Das hat es lange nicht gegeben: In der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" wird es in der nächsten Staffel keinerlei Veränderung geben. Das hat Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen am Samstagabend höchstpersönlich live während der RTL-Castingshow verraten. Somit werden auch 2020 wieder Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo an Bohlens Seite über das Gesangstalent der Kandidaten urteilen.





"'Never Change A Winning Team' sagt man ja. Wir haben in der Öffentlichkeit ein sehr positives Feedback auf die Jury bekommen. Warum sollten wir das ändern?", sagte Bohlen am Tag danach über den Erfolg der aktuell laufenden 15. Staffel, die es bislang im Schnitt auf rund 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bringt und sich damit etwas besser schlägt als die Staffeln in den beiden Jahren zuvor - trotz des jüngsten Rückschlags (DWDL.de berichtete). Auch nach all den Jahren ist also kein Ende des von UFA Show & Factual produzierten Dauerbrenners in Sicht.

Dass sämtliche Juroren an Bord bleiben, ist bei "Deutschland sucht den Superstar" höchst ungewöhnlich - in den vergangenen Jahren hatte RTL regelmäßig Veränderungen vorgenommen, einzig Dieter Bohlen ist als Konstante vom ersten Tag an dabei. Eine Staffel ohne Jury-Abgang war zuletzt vor zehn Jahren vorgekommen. Damals saßen noch Nina Eichinger und Volker Neumüller an der Seite des "Pop-Titans".

Teilen