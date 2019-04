Mit Malkovich: TVNow mit Agatha-Christie-Neuverfilmung

© TVNow

Nach "Poirot", "Und dann gabs keines mehr" und "Tödlicher Irrtum" nimmt TVNOw zum 1. Mai die nächste moderne Adaption eines Agatha-Christie-Klassikers ins Programm. Mit dabei sind John Malkovich und Rupert Grint.



23.04.2019 - 14:38 Uhr von Uwe Mantel 23.04.2019 - 14:38 Uhr

TVNow baut sein Angebot an exklusiv beim Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL Deutschland laufenden Serien zum 1. Mai um "Agatha Christie - Die Morde des Herrn ABC" aus. Es ist damit bereits die vierte moderne Adpation eines Agatha-Christie-Klassikers, den TV Now ins Programm nimmt. In die Rolle des Privatdetektivs Hercule Poirot schlüpft darin der Emmy-Preistärger und zweifach Oscar-Nominierte John Malkovich. Auch Inspector Crome an seiner Seite dürfte vielen bekannt vorkommen: Er wird von Rupert Grint gespielt, der als Ron Weasly in "Harry Potter" berühmt wurde. Die BBC-Miniserie umfasst drei Teile.

Und darum geht's: Wer ist der ABC-Mörder? Privatdetektiv Hercule Poirot macht sich auf die Jagd nach ihm. Denn ein geheimnisvoller Serienmörder meuchelt sich in Großbritannien durch das Alphabet - und das ganze Land befindet sich in Panik. Das A steht für die ermordete Frau Ascher in Andover, B wie die getötete Betty Barnard in Bexhill, das C galt Sir Carmichael Clarke in Churston. Wer ist der nächste? Doch es könnte sich für den Täter als tödlichen Fehler erweisen, den stolzen Detektiv zu verspotten und absichtlich an jedem Tatort eine Kopie des ABC-Eisenbahnführers zu hinterlassen.

