Programmänderungen zum Tod von Hannelore Elsner

Anlässlich des Todes von Hannelore Elsner ändern am heutigen Dienstag und in den folgenden Tagen mehrere Sender ihr Programm. Neben einem Porträt von Hannelore Elsner gibt es auch zahlreiche Filme mit ihr noch einmal zu sehen.



23.04.2019 - 19:08 Uhr von Uwe Mantel 23.04.2019 - 19:08 Uhr

Das Erste

Di, 23:00 Uhr: "Alles auf Zucker"

Komödie aus dem Jahr 2004 über das Leben von Juden in Deutschland. Hannelore Elsner ist an der Seite von Henry Huebchen zu sehen.

hr Fernsehen

Di, 20:15 Uhr: "Abschied von Hannelore Elsner"

30-minütiges Porträt von Peter Rothkranz

Di, 20:45 Uhr: "Die Kommissarin"

Folge 1 und 2 der Krimireihe aus dem Jahr 1994, in der Hannelore Elsner als Kriminalhauptkommissarin Lea Sommer zu sehen ist. Insgesamt wurden bis 2006 66 Folgen ausgestrahlt

BR Fernsehen

Di, 20:15 Uhr: "Tatort: Schicki-Micki"

Krimi aus dem Jahr 1985 über den Mord an einem Enthüllungsjournalisten. Hannelore Elsner spielt eine Kollegin des Ermordeten, Kommissar ist Helmut Fischer alias Ludwig Lenz.

Mi, 22:45 Uhr: "Alles Liebe"

Fernsehfilm aus dem Jahr 2009, in dem Hannelore Elsner eine Mutter mit sehr angespanntem Verhältnis zu ihren drei erwachsenen Kindern hat. Als sie gemeinsam zum 65. Geburtstag in ein Ferienhaus am See fahren, artet das bald in ein Chaos voller verdrängter Gefühle und gegenseitiger Schuldzuweisungen aus.

ZDF

Di, 21:45 Uhr: "Ferien vom Leben"

In dem tragikomischen Roadmovie aus dem Jahr 2017 spielt Hannelore Elsner eine alternde Mutter, die Reißaus nimmt, um noch einmal jenen Ort aufzusuchen, an dem sie einst ein düsteres Geheimnis begraben hat.

Fr, 0:00 Uhr: "Ein großer Aufbruch"

Der Ensemblefilm aus dem Jahr 2015 erzählt die Geschichte einer Familie, aus der sich das Oberhaupt (Matthias Habich) mit einem letzten großen Auftritt verabschieden möchte. Auch für seine Ex-Frau Ella (Hannelore Elsner) wird das letzte Treffen zu einem Tag der Abrechnung.

Radio Bayern 2

Mi, 16:15 Uhr: "Eins zu Eins - Der Talk"

Hannelore Elsner im Gespräch mit Daniela Armu

