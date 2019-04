MagentaSport überträgt erstmals Konferenz der 3. Liga

© Telekom

Die Deutsche Telekom nimmt das Saison-Finale der 3. Liga zum Anlass, um erstmals eine Konferenz auf die Beine zu stellen. An den beiden letzten Spieltagen im Mai wird die Konferenz zusätzlich zu den Einzelspielen angeboten.



24.04.2019 - 10:24 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 10:24 Uhr

Die Deutsche Telekom ist nun schon seit einigen Jahren bestrebt, im Livesport-Bereich Fuß zu fassen. Helfen soll dabei nicht zuletzt die 3. Liga, deren Spiele das Bonner Unternehmen über sein inzwischen in MagentaSport umbenanntes Angebot verbreitet. Anders als es Sky bei der Bundesliga handhabt, bietet die Telekom bislang allerdings keine Konferenz an.

Das wird sich zum Ende der laufenden Drittliga-Saison jedoch ändern: Wie die Telekom nun bestätigte, wird MagentaSport beim Saison-Finale erstmals zusätzlich zu den Einzelspielen auch eine Konferenzschaltung auf die Beine stellen. Das gilt für die beiden letzten Spieltage, die am 11. und 18. Mai stattfinden. Die Telekom beginnt mit ihrer Übertragung jeweils um 13:15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Sky wird unterdessen seine Vorberichterstattung zur Bundesliga am 33. und 34. Spieltag der laufenden Saison ausweiten. Los geht es an beiden Tagen bereits eine halbe Stunde früher als sonst, also um 13:30 Uhr. An den letzten beiden Spieltagen finden alle Partien gleichzeitig statt. Eine Ausnahme ist das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05, das am 33. Spieltag auf den Sonntag um 18:00 Uhr geschoben wurde, um den Frankfurtern nach ihrem Auftritt im Halbfinale der Europa League zwei Tage Regenerationszeit zu gewähren.

Derart verständnisvoll hatte die Bundesliga nicht immer reagiert. Als der Hamburger SV zuletzt vor fast zehn Jahren im Halbfinale des europäischen Wettbewerbs stand, mussten die Hanseaten bereits samstags wieder in der Bundesliga antreten, wo sie im Übrigen souverän gewannen.

Teilen