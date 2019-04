Ex-Unitymedia-Chef wird neuer CEO von Virgin Media

© Unitymedia

Acht Jahre lang stand Lutz Schüler an der Spitze von Unitymedia, inzwischen ist er für Virgin Media in London tätig. Dort übernimmt Schüler ab Juni den Posten des CEO. Der Schritt war offenbar schon vor einiger Zeit geplant worden.



24.04.2019 - 13:46 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 13:46 Uhr

Im Zuge der geplanten Übernahme von Unitymedia durch Vodafone hat Lutz Schüler im vergangenen Jahr den Vorstandsvorsitz des Kabelnetzbetreibers an den bisherigen Finanzvorstand Winfried Rapp abgegeben. Schüler selbst blieb der bisherigen Unitymedia-Mutter Liberty Global treu und ist inzwichen als Chief Operating Officer bei Virgin Media in London tätig. Dort wird er demnächst sogar zum CEO aufsteigen.

Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt Schüler den CEO-Posten zum 11. Juni. Der bisherige Chef Tom Mockridge wird das Unternehmen im Gegenzug verlassen und mit seiner Familie nach Italien gehen. Mike Fries, CEO von Liberty Global und Chairman bei Virgin Media, lobte Schülers Führungsqualitäten erklärte, er habe seit seinem Wechsel unmittelbare Wirkung gezeigt. Sein Wechsel an die Spitze von Virgin Media sei schon vor einiger Zeit gemeinsam vorbereitet worden.

"Ich bin begeistert, Virgin Media zu führen", sagte Lutz Schüler. "Nach sieben Monaten im Unternehmen freuen ich mich mehr denn je über unser anhaltendes Wachstumspotenzial bei Kunden und Kommunen, die wir in Großbritannien und Irland betreuen." Bei Unitymedia leitete Schüler die Geschicke seit 2011. In seine Anfangszeit fiel die Übernahme von Kabel BW durch Liberty Global und die anschließende Integration in Unitymedia.

