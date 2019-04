Neuer Vox-Chef Sascha Schwingel startet im Sommer

© Wilde.Stein / MG RTL D

Mit dem Wechsel von Bernd Reichart an die Spitze der Mediengruppe RTL Deutschland stellte sich die Führungsfrage bei Vox. Im Januar wurde bekannt, dass Sascha Schwingel von der Degeto kommt. Jetzt ist auch klar wann genau.



24.04.2019 - 13:56 Uhr von Thomas Lückerath 24.04.2019 - 13:56 Uhr

Zum 1. Juli diesen Jahres kann sich Bernd Reichart gänzlich auf die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland konzentrieren - und die kommissarische Führung von Vox in die Hände von Sascha Schwingel übergeben. Auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt eine Sprecherin des Senders, dass der neue Vox-Chef zum 1. Juli seinen Posten offiziell antreten wird.

Sascha Schwingel wurde bereits Ende Januar im Rahmen des großen Umbaus bei der Mediengruppe RTL Deutschland als designierter Vox-Chef präsentiert, war aber noch in Diensten der ARD-Tochter Degeto. Trotzdem wurde Schwingel in den vergangenen Monaten schon mehrfach in Köln-Deutz gesichtet und hat sich dem Team des Senders bereits vorgestellt. Jetzt ist klar, ab wann er auch im Tagesgeschäft des Senders mitmischen wird.Seinen ersten Auftritt hat Sascha Schwingel aber schon einige Tage zuvor: Bei den Kölner Screenforce Days wird der neue Vox-Chef sich erstmals den Werbetreibenden, Agenturen und Branche präsentieren. Schwingel war bei der Degeoto Leiter Redaktion & Programm-Management und zuvor Produzent fiktionaler Stoffe bei Teamworx (heute UFA Fiction), realisierte u.a. die Event-Produktionen "Hindenburg" und "Dresden".