"Big!": Discovery plant Großes mit Richard Hammond

Im kommenden Jahr wird Discovery ein neues Format mit Richard Hammond, bekannt aus "Top Gear" und "The Grand Tour", starten. Darin geht es um große Konstruktionen und Maschinen. Hierzulande soll die Sendung bei DMAX gezeigt werden.



25.04.2019 - 11:36 Uhr von Alexander Krei 25.04.2019 - 11:36 Uhr

Discovery arbeitet an einer neuen Show mit Richard Hammond, der Zuschauern weltweit aus Formaten wie "Top Gear" und "The Grand Tour" bekannt ist. In "Richard Hammond's BIG!" soll er künftig zu den größten Konstruktionen und Maschinen der Welt reisen, um die Wissenschaft dahinter zu verstehen und dem Publikum näher zu bringen. Geplant sind zunächst zehn Folgen.

Als exklusiver Rechteinhaber wird Discovery die Serie weltweit vertreiben. In Deutschland wird "Big!" ab dem Jahr 2020 auf DMAX zu sehen sein, ebenso in Italien und Spanien. In vielen weiteren Ländern soll das Format auf dem Discovery Channel laufen sowie auf dem US-amerikanischen Science Channel. Als Produktionsfirma fungiert Chimp Productions aus Großbritannien.

"Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und einige wirklich großartige Beispiele für geniale Konstruktionen zu erkunden", sagt Richard Hammond. "Neben jeder Menge guter Unterhaltung werden wir auch zahlreiche Fakten und Zusammenhänge präsentieren." Seine Reisen führen Hammond unter anderem nach Mecklenburg-Vorspommern, wo ein 135 Tonnen schwerer Propeller für ein rund vier Fußballfelder großes Frachtschiff entsteht.

