RTL sichert sich Rechte an Charles-Manson-Doku

Die Dokumentation "Manson: The Lost Tapes" wird im Sommer auch in Deutschland zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender RTL Crime und Nitro zeigen das Crime-Special, in dem es um einen der berüchtigsten Kriminellen Amerikas geht.



26.04.2019 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 26.04.2019 - 10:22 Uhr

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich von Fremantle Media International die Rechte an der Dokumentation "Manson: The Lost Tapes" gesichert, die von Naked Television für den US-Sender Fox und das britische ITV produziert wurden. Der Bezahlsender RTL Crime wird die Dokumentation im Sommer mit zwei einstündigen Folgen zeigen, danach ist die Free-TV-Ausstrahlung bei Nitro als 90-Minüter geplant.

Charles Manson, unter dessen Führung einst die sektenähnliche Hippie-Kommune "The Family" entstand, war wegen des Mordes an sieben Menschen, einschließlich des Filmstars Sharon Tate, verurteilt worden und stand im Verdacht, viele weitere getötet zu haben. Nach seiner Verhaftung erhielt ein junger Filmemacher Zugang zur Spahn’s Ranch als sich die Kommune noch auf ihrem Höhepunkt befand. Er drehte mehr als 100 Stunden Film, machte Tausende von Fotos und wirft damit einen Blick auf die mörderische Gruppierung.

Das Material blieb seit mehr als 40 Jahren verborgen. Die verlorenen Bänder sollen nun zum ersten Mal zeigen, wie Manson die Gedanken seiner blinden Gefolgschaft kontrollierte und dazu führte, einige der schrecklichsten Morde Amerikas zu begehen. Teil der Dokumentation sind darüber hinaus Interviews mit ehemaligen Manson-Mitgliedern sowie dem Staasanwalt und einem FBI-Profiler.

