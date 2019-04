Upcycling-Trend: RTL setzt "Schätze aus Schrott" fort

© MG RTL D / Max Kohr

Am Sonntagnachmittag ist "Schätze aus Schrott" für RTL kein großer Quotenerfolg gewesen, die Wiederholungen des Formats schlugen sich im werktäglichen Nachmittagsprogramm dann aber respektabel. Daher wird es nun eine zweite Staffel geben.



29.04.2019 - 14:44 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2019 - 14:44 Uhr

RTL hat eine zweite Staffel der Upcycling-Sendung "Schätze aus Schrott" in Auftrag gegeben, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte Moderator Thomas Klotz die zweite Staffel in einem Interview mit Radio Siegen angekündigt. Darüber hinaus gibt es aber wenige Infos: Klotz wird das von Imago TV produzierte Format auch weiterhin präsentieren und zeigen, wie man aus Sperrmüll "Schätze aus Schrott" macht. Wie viele Ausgaben die zweite Staffel umfassen wird, konnte RTL auf Nachfrage noch nicht sagen. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, die Dreharbeiten beginnen in Kürze.

RTL hatte das Format zunächst im vergangenen Herbst am Sonntagnachmittag getestet, mit im Schnitt 9,0 Prozent Marktanteil lief es zwar besser als für viele andere Formate zu dieser Zeit, wirklich zufrieden konnte man damit in Köln aber auch nicht sein. Weil man im werktäglichen Nachmittagsprogramm bald auf Scripted Realities verzichten will, wiederholte man die zehn Folgen der ersten Staffel im März noch einmal um 16 Uhr. Im "Die Superhändler"-Schlepptau holten die alten Folgen im Schnitt 9,6 Prozent - ein durchaus respektabler Wert. Nun wird man hoffen, dass mit neuen Ausgaben noch mehr drin sein wird.

Teilen