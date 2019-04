Chefredakteur Bröcker verlässt die "Rheinische Post"

© RP

Nach fünf Jahren an der redaktionellen Spitze der "Rheinischen Post" verlässt Michael Bröcker Ende September das Düsseldorfer Medienhaus, um in Berlin ein neues digitales journalistisches Angebot aufzubauen.



29.04.2019 - 16:30 Uhr von Uwe Mantel 29.04.2019 - 16:30 Uhr

Bei der "Rheinischen Post" steht ein Führungswechsel bevor: Michael Bröcker, der seit fünf Jahren als Chefredakteur an der Spitze der "RP" steht, hat seinen Abschied zu Ende September angekündigt. Bröcker hatte einst schon sein Volontariat bei der "Rheinischen Post" absolviert und war anschließend Wirtschaftsredakteur. 2007 wechselte er für die "RP nach Berlin und übernahm später auch die Leitung des dortigen Büros, ehe er 2013 zum Chefredakteur befördert wurde.

In einer internen Mitteilung der "RP", die DWDL.de vorliegt, schreibt Bröcker: "Ich habe nach reiflicher Überlegung zugesagt, an verantwortlicher Stelle mit starken Partnern ein neues digitales Angebot im Journalismus aufzubauen. Eine Perspektive, die mich sehr reizt. Meine berufliche Familie wird allerdings immer die Rheinische Post bleiben, der ich vieles zu verdanken habe. Ich bin stolz, so lange Teil der besten Regionalzeitungsredaktion in Deutschland gewesen zu sein. Ich werde das Team vermissen. Mein Engagement und meine Leidenschaft für dieses Haus bleiben bis zum letzten Arbeitstag bestehen."

Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, äußerte sein Bedauern über den Weggang Bröckers und verweist u.a. auf die digitalen Innovationen, die unter dessen Führung umgesetzt wurden. "Die Redaktion der 'Rheinischen Post' hat heute eine Rekordreichweite, daran hat Herr Bröcker großen Anteil." Bis zum Herbst wird Bröcker, der von "einer Entscheidung für einen neuen Job und nicht gegen die RP" spricht, seine Aufgabe als Chefredakteur weiter ausführen. Für die Suche nach einem Nachfolger ist nun also noch etwas Zeit.

