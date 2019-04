Zu Helmut Dietls 75.: BR holt "Kir Royal" aus dem Archiv

© BR

Im Juni wäre der 2015 verstorbene Regisseur Helmut Dietl 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wiederholt der BR noch einmal die von ihm inszenierte Kultserie "Kir Royal" über den Münchner Klatschreporter Baby Schimmerlos.



30.04.2019 - 11:57 Uhr von Uwe Mantel 30.04.2019 - 11:57 Uhr

"Münchner Geschichten", "Monaco Franze" oder "Schtonk" - Helmut Dietl hat mit zahlreichen Filmen und Serien Geschichte geschrieben, darunter natürlich auch "Kir Royal". Im Zentrum der Serie steht die Münchner Schickeria der 80er Jahre, über die der Klatschreporter Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) in seiner Boulevard-Kolumne berichtet - und in der jeder dabei sein will.

Neben Kroetz gehören unter anderem auch Senta Berger, Dieter Hildebrandt, Ruth Maria Kubitschek und Mario Adorf zum hochkarätig besetzten Cast. 1987 und 1988 gab's für die nur sechs Folgen umfassende Serie zwei Mal den Grimme-Preis in Gold. Weil Dietl in diesem Juni 75 Jahre alt geworden wäre, holt das BR Fernsehen diesen Klassiker nun nochmal auf den Bildschirm: Ab dem 10. Juni ist "Kir Royal" immer montags um 22:45 Uhr zu sehen - zum Start gibt's eine Doppelfolge, danach jeweils eine pro Woche.

