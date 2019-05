Sixx-Sexpertin Paula Lambert bittet zum "Paarexperiment"

© sixx

Paula Lambert ist mit inzwischen zahlreichen Formaten unter dem Label "Paula kommt" eines der prägenden Gesichter des Frauensenders Sixx. Für ein weiteres sucht man jetzt Kandidaten. Darin stellt Lambert kriselnde Beziehungen auf den Prüfstand



02.05.2019 - 08:00 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2019 - 08:00 Uhr

Mit dem Talk "Paula kommt... Sex und gute Nacktgeschichten" fing 2013 alles an, seither ist rund um Paula Lambert eine beachtliche Anzahl an Formaten beim Frauensender Sixx entstanden - vom Telefon-Call-In über die "Sexpedition Deutschland" bis zur Reportage über "Extreme Love". Und damit ist noch lange nicht Schluss: Nun sucht Sixx nach Kandidaten für ein neues Format unter dem Arbeitstitel "Paula kommt - Das Paarexperiment".

Paula Lambert will darin kriselnde Beziehungen retten, indem sie sie auf den Prüfstand stellt. In jeder Folge begrüßt sie ein Paar, das am Scheideweg seiner Beziehung steht, und stellt es auf die Probe. Paula besorgt beiden Partnern ein Blind-date mit dem vermeintlichen Traum-Partner, der alles hat, was dem eigenen Lebensgefährten/der Lebensgefährtin vermeintlich fehlt. Am nächsten Tag müssen sich beide Partner entscheiden: Trennen sie sich oder geben sie ihrer Beziehung eine zweite Chance, weil das Gras auf der anderen Seite vielleicht doch nicht grüner ist? Bewerbungen sind jetzt unter paulapaarexperiment@sixx.de möglich.

Paula Lambert: "Ich halte Beziehungsarbeit für DAS Thema schlechthin in der Zukunft. Jeder Mensch strebt nach einer Connection und oft genug sind die Leute verzweifelt, weil sie nicht den oder die richtige Partner*in finden. Da der Anteil der unglücklichen Singles und somit der Anteil der unglücklichen Bevölkerung immer weiter steigt, möchte ich fernsehtauglich, vergnüglich und hilfreich zeigen, wie gesunde Beziehungsarbeit gehen kann."

