Netflix nennt Details zu geplanten Obama-Projekten

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die Obamas unter die Produzenten gehen - und zwar exklusiv für Netflix. Jetzt hat der Streamingdienst die ersten Projekte vorgestellt, darunter eine Doku-Serie über Donald Trump.



01.05.2019 - 17:03 Uhr von Alexander Krei 01.05.2019 - 17:03 Uhr

Der frühere US-Präsident Barack Obama wird zusammen mit seiner Frau Michelle eine Netflix-Serie das Buch "Erhöhtes Risiko" des Autors Michael Lewis verfilmen. Die Doku-Reihe dürfte auch deshalb für Aufmerksamkeit sorgen, weil es darin um die USA sowie die Arbeit der amerikanischen Regierung nach dem Wahlsieg von Obamas Nachfolger Donald Trump geht.





Netflix hatte im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma der Obamas, Higher Ground Productions, angekündigt (DWDL.de berichtete). Jetzt stellte der Streamingdienst eine Reihe konkrete Projekte in Aussicht, darunter eine Verfilmung des "New York Times"-Projekts "Overlooked", das die Geschichten vom Tod bemerkenswerter Menschen beschreibt, die jedoch keine öffentliche Beachtung fanden.

Darüber hinaus ist ein Film über den früheren Sklaven Frederick Douglass in Arbeit, der sich für für ein Ende der Sklaverei einsetzte. In der Serie "Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents" soll es darüber hinaus um Ernährung gehen. Unter dem Titel "Bloom" entsteht außerdem eine in der Modewelt nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelte Dramaserie.

"In Bezug auf Rasse und Klasse, Demokratie und Bürgerrechte und vieles mehr glauben wir, dass jede dieser Produktionen nicht nur unterhält, sondern uns bilden, verbinden und inspirieren wird", so Barack Obama über die Projekte. Wann diese bei Netflix starten werden, ist bislang noch nicht bekannt.

